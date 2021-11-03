Ничего выдающегося, но в сравнении с оригиналом — лепота.

Fallout New Vegas многими считается единственной достойной внимания игрой серии после её переезда в жанр ролевых игр от первого лица, однако от правды не убежишь — с технической и визуальной точек зрения «Нью-Вегас», мягко говоря, морально устарел. Официального ремастера пока не предвидится, иначе о его существовании уже постоянно всплывали бы слухи, так что энтузиастам остаётся только давать волю своей фантазии и делиться ею с сообществом.

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Так, энтузиаст Digital Dreams опубликовал на своём YouTube-канале видеоролик с графически сильно модифицированной версией Fallout New Vegas. Выглядит достаточно приятно, но почтенный возраст за килограммами штукатурки всё равно не скрыть.

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Fallout New Vegas вышла в 2010 году, а за её производство отвечала уважаемая всеми Obsidian Entertainment. Что касается франшизы в целом, то последней одиночной частью серии стала Fallout 4, а последней частью в целом — мультиплеерная Fallout 76, пользующаяся достаточно высоким спросом, чтобы стимулировать разработчиков на постоянный выпуск контентных обновлений.