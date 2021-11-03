Новости о том, что в Ghost Recon Breakpoint начинается период бесплатного доступа, появляются по несколько раз в год. Оно, впрочем, вполне закономерно: изначально проект постиг полный коммерческий провал, и теперь Ubisoft всеми силами старается вывести его хотя бы «в ноль». Так, с завтрашнего дня, 4 ноября, и вплоть до 8 ноября в боевике пройдут «выходные» бесплатного доступа.
реклама
Акция приурочена к двум событиям. Во-первых, скорый запуск крупного обновления «Родина», а во-вторых — 35-летие самой Ubisoft. В общем, предложением компании определённо стоит воспользоваться: как бесплатно-подарочная игра, Ghost Recon Breakpoint вполне «съедобна».
Что касается грядущего обновления «Родина», то оно добавит в игру режим «Завоевание», события которого разворачиваются после главной сюжетной кампании Breakpoint. Нам предстоит помочь «Изгоям» восстановить контроль над Ауроа, постепенно отвоёвывая захваченные противником сектора острова.