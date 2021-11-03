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Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft займётся созданием игровых метавселенных
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Компания Microsoft на конференции Ignite 2021 анонсировала Mesh for Teams — специальный сервис для совместной работы в метавселенной. Он позволит пользователям взаимодействовать в общей виртуальной среде: присутствие на встречах будет происходить в общей виртуальной среде, пользователи смогут размещать там своих аватаров, окна с видеопотоком или другой информацией.

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В ближайшем будущем Microsoft также планирует запустить игры и развлекательные приложения для своей метавселенной — об этом сообщил сам глава компании Сатья Наделла в интервью с Bloomberg TV. Точных сроков по запуску он, правда, не назвал, но концепция метавселенной совершенно точно будет внедрена в Xbox.

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Метавселенная — это виртуальное пространство, к которому люди могут подключаться, появляясь там в виде аватаров, и делать в нём примерно то же самое, что и в реальном мире. Не матрица пока ещё, но заинтриговать можно. Напомним, несколько дней назад о создании собственной метавселенной заявился бывшая компания Facebook, которая 28 октября сменила название на Meta.

#microsoft #метавселенная
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