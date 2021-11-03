Жителям России он тоже доступен.

Компания Netflix сообщила о том, что с 3 ноября в каталоге сервиса появятся игры. За них не придётся доплачивать, всё будет входить в стоимость обычной подписки. Начиная с сегодняшнего дня в мобильном приложении Netflix на Android появится соответствующий раздел, чуть позже — и на iOS.

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Для доступа к игровому разделу потребуется только наличие активной подписки, микротранзакций и рекламы там тоже не будет. Команда поддержки Netflix также пообещала, что язык в играх будет соответствовать тому, что установлен в профиле пользователя. Но если локализации не предусмотрено, то по умолчанию всё выставится на английском.

Ещё один момент связан с подключением к Сети — в некоторых случаях можно будет играть и без подключения. К одному аккаунту разрешат привязать несколько мобильных устройств.

Стартовая линейка проекта выглядит максимально простой и даже скучной (несколько аркад и простеньких приключений):

Stranger Things: 1984;

Stranger Things 3: The Game;

Shooting Hoops;

Card Blast;

Teeter Up.

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Сервис будет работать и в России.