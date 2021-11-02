Там будет грустная история.

Разработчики Halo Infinite представили новый трейлер с реальным актёром, посвящённый двум пехотинцам, которым удалось конфисковать технологию Ковенанта. Позже на её базе был построен энергетический щит Мастера Чифа.

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В ролике вещает военнослужащий по имени Крис Престон, он записывает сообщение через специальный ИИ-алгоритм с использованием языка жестов. Ролик, по здешней легенде, будет отправлен семье погибшего напарника (его звали Дэвид), который помогал Престону в неравном бою против сил Ковенанта.

Сама битва случилась на планете Харвест, на ней была колония людей, на которую напал Ковенант. Престон захватил технологию Ковенанта, но потерял голос из-за пореза на шее. Главный герой ролика просто пытается рассказать родителям, каким смелым был напарник Дэвид, и как ему повезло найти человека, который был ему как брат.

Релиз Halo Infinite запланирован на PC и консолях 8 декабря. Чуть ранее мы писали о том, что Microsoft раньше времени «засветила» четыре дополнения для игры. В магазине Microsoft Store появилась отдельная страница с цифровым набором раннего доступа для Halo Infinite. Там же была опубликована информация о первых четырёх DLC.

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Сборник может получить название Early Access Digital Bundle, в его состав входит и базовая версия экшена.