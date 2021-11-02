Главное — не бояться признать ошибку и исправить её.

В начале октября те немногие из оставшихся фанатов Marvel’s Avengers заметили, что разработчики игры в нарушение собственных обещаний добавили в игру возможность купить за реальные деньги (вернее, за премиальную валюту, которая покупается за реальные деньги) специальные ускорители прокачки своих супергероев. Игроки быстро высказали своё «фи» и привлекли на свою сторону многих таких же идейных товарищей.

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И вот, не прошло и месяца, как разработчики из Crystal Dynamics признали, что допустили ошибку и что не должны были внедрять подобную функциональность в Marvel’s Avengers. В своё оправдание авторы пояснили, что не считали ускорители прокачки pay-to-win-механикой в её привычном понимании.

We have decided that by the end of today we will remove Hero’s Catalysts and Fragment Extractors for purchase. pic.twitter.com/8am9nSstP2 — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) November 2, 2021

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Строго говоря, они и вправду ею не являются, но иногда снизить градус недовольства важнее, особенно, когда изначально обещаешь не внедрять за дополнительные деньги в игру ничего кроме элементов косметической кастомизации.