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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В New World временно запретили любой обмен золотом — виной тому серьёзный эксплойт
Позволявший богатеть на глазах.
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В MMO-проекте New World был обнаружен эксплойт, позволяющий при определённых обстоятельствах приумножать своё богатство внеэкономическим способом, что по факту сродни читерству. Ошибка довольно серьёзная, поскольку нарушает игровую экономику, поэтому разработчики из Amazon Studios временно запретили игрокам любые «коммерческие» операции — передачу валюты, использование гильдейской казны, торговлю и прочее.

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Запрет будет действовать до тех пор, пока разработчики не найдут рабочее решение проблемы. Более того, игроки, которые воспользовались эксплойтом, будут наказаны. Каким образом, не сообщается. Справедливо ли наказывать людей за ошибки разработчиков — вопрос философский, к тому же, находящийся вне нашей власти, поэтому обсуждать его не имеет смысла.

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Между тем New World стремительно сдаёт свои позиции, растеряв уже свыше семидесяти процентов от стартового «онлайна». Зафиксируется ли это падение или же продолжится — будем следить.

#new world #amazon studios
2
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