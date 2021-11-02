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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Zoom запустил тестовый показ рекламы для пользователей бесплатных аккаунтов
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Популярный сервис для создания видеоконференций Zoom начал тестировать функцию показа рекламного контента пользователям бесплатных аккаунтов — соответствующая информация появилась в официальном блоге разработчиков. Там указано, что рекламные объявления будут открываться в браузере после завершения разговора. В данный момент тестирование новой функции открыто для жителей некоторых стран — пока без уточнений, в каких именно.

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В сообщении дополнительно указывается, что пользователи будут видеть рекламу только в тех случаях, если они присоединились к беседе, которая была организована обладателем такое аккаунта.

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Добавление функции рекламы в бесплатных аккаунтах — одно из первых серьёзных ограничений платформы. Сквозное шифрование доступно всем пользователям (и платным, и бесплатным), а единственным серьёзным неудобством для любителей бесплатного контента можно считать, разве что, 40-минутное ограничение по продолжительности групповых звонков.

#реклама #zoom
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