Дорого, богато, бессмысленно.

League of Legends ныне является одной из самых популярных игр на планете, и чтобы подчеркнуть данный статус, для неё выйдет анимационный сериал «Аркейн». Как будто этого мало, сегодня в Дубае самое высокое сооружение в мире — небоскрёб «Бурдж-Халифа» — стал гигантским экраном для демонстрации специального посвящённого «Аркейну» трейлера. Как это всё выглядело, можно взглянуть чуть ниже.

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В центре повествования сериала история сестёр Джинкс и Вай вкупе с соперничеством городов Пилтовер и Заун на фоне изобретения суперустройства, способного контролировать магию.

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Всего сериал будет состоять из трёх глав по три эпизода в каждой. Премьера первой главы назначена на 7 ноября в 5:00 по московскому времени на Twitch и Netflix.