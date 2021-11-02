На безрыбье и рак — щука.

Компания Firespite, два месяца назад ставшая частью внутренних студий Sony, и которую многие любители VR игр могут помнить по хоррору The Persistence, уже вовсю трудится над своим новым проектом, причём не простым, а высокобюджетным — AAA-класса. Об этом стало известно из публикации руководства студии о приглашении в свои ряды старшего сценариста.

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О чём конкретно будет повествовать новый проект студии, в каком жанре он будет и какими геймплейными механиками привлечёт внимание общественности, пока не уточняется. Известно лишь, что проект будет амбициозным, масштабным и качественным.

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К сожалению, также не уточняется, под какие платформы данный проект создаётся. Учитывая, что Firespite зарекомендовала себя как опытных игроделов в области VR, то логично предположить, что и новинка станет эксклюзивом условной PlayStation VR.