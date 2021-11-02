Но информация совсем уж вилами по воде писанная.

То, что издательство THQ Nordic, владеющее ныне просто нецензурно большим количеством игровых франшиз и студий, поручило одному из своих коллективов производство новой части серии Darksiders — это вполне логичная мысль, подкреплённая долгосрочным успехом франшизы. И вот, похоже, первое подтверждение этим догадкам было обнаружено в профиле арт-директора Антона Лаврушкина на известном портале ArtStation. Лаврушкин опубликовал промо-арт по серии Darksiders.

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Обычно подобные материалы создаются по заказу студий-разработчиков или издателей, поэтому фанаты франшизы и предположили, что грядёт анонс условной Darksiders IV или Darksiders Genesis II.

Нельзя, впрочем, исключать и вероятности того, что новинка будет ответвлением серии или же вовсе настольным проектом. Как бы то ни было, строить догадки пока бессмысленно: надо ждать комментариев от издателя.

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Предыдущая часть серии, Darksiders III, вышла три года назад и получила в целом высокие пользовательские оценки.