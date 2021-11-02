Компания Valve планирует выпустить карманную консоль Steam Deck в декабре текущего года. Есть все основания предполагать, что устройство будет пользоваться популярностью со стороны игрового сообщества, ведь по предзаказам его разбирают очень активно.
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С целью популяризации Steam Deck компания Valve проведёт специальную конференцию, в рамках которой обязательно будут обсуждены следующие темы:
- аппаратная начинка Steam Deck;
- версия магазина Steam для Steam Deck;
- разработка игр для портативной консоли без девкита;
- инициатива Steam Deck Verified, в рамках которой отмечаются игры с отличной совместимостью со Steam Deck;
- поддержка оболочки совместимости Proton;
- технология Steam Input, позволяющая создавать схемы раскладки для разных контроллеров.
Конференция, посвящённая Steam Deck, пройдёт в онлайн-режиме и начнётся уже 12 ноября в 20:00 по московскому времени.