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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Valve проведёт на следующей неделе онлайн-конференцию по консоли Steam Deck
Список тем уже известен.
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Компания Valve планирует выпустить карманную консоль Steam Deck в декабре текущего года. Есть все основания предполагать, что устройство будет пользоваться популярностью со стороны игрового сообщества, ведь по предзаказам его разбирают очень активно.

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С целью популяризации Steam Deck компания Valve проведёт специальную конференцию, в рамках которой обязательно будут обсуждены следующие темы:

  • аппаратная начинка Steam Deck;
  • версия магазина Steam для Steam Deck;
  • разработка игр для портативной консоли без девкита;
  • инициатива Steam Deck Verified, в рамках которой отмечаются игры с отличной совместимостью со Steam Deck;
  • поддержка оболочки совместимости Proton;
  • технология Steam Input, позволяющая создавать схемы раскладки для разных контроллеров.
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Конференция, посвящённая Steam Deck, пройдёт в онлайн-режиме и начнётся уже 12 ноября в 20:00 по московскому времени.

#valve #steam deck
3
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misterYoda
14:59
Ну тут на лицо гемор и потеря гарантии к сожалению.
Valve проведёт на следующей неделе онлайн-конференцию по консоли Steam Deck
Дмитрий
14:59
Я вывел помойки которые у меня есть и где можно купить проблема всх этих барыжьих контор что стоит тока выбрать свой город а не москву то цены сразу такие и еще доставка по 300-700 рублей итог...
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