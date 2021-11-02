Список тем уже известен.

Компания Valve планирует выпустить карманную консоль Steam Deck в декабре текущего года. Есть все основания предполагать, что устройство будет пользоваться популярностью со стороны игрового сообщества, ведь по предзаказам его разбирают очень активно.

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С целью популяризации Steam Deck компания Valve проведёт специальную конференцию, в рамках которой обязательно будут обсуждены следующие темы:

аппаратная начинка Steam Deck;

версия магазина Steam для Steam Deck;

разработка игр для портативной консоли без девкита;

инициатива Steam Deck Verified, в рамках которой отмечаются игры с отличной совместимостью со Steam Deck;

поддержка оболочки совместимости Proton;

технология Steam Input, позволяющая создавать схемы раскладки для разных контроллеров.

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Конференция, посвящённая Steam Deck, пройдёт в онлайн-режиме и начнётся уже 12 ноября в 20:00 по московскому времени.