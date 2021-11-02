Из них 10,2 млн приходятся на Resident Evil 7.

Capcom, по традиции, обновила свой перечень «платиновых» (разошедшихся тиражом в миллион и более копий) игр, благодаря которому подтвердилось, что самой успешной франшизой Capcom остаётся Resident Evil с общим тиражом в 120 миллионов экземпляров. На втором месте располагается серия Monster Hunter с 78 миллионами копий, а на третьем — франшиза файтингов Street Fighter с 47 миллионами реализованных экземпляров.

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Что касается отдельных игр самой популярной серии, то наиболее продаваемой частью является Resident Evil 7 с 10,2 миллионами копий, на втором месте ремейк Resident Evil 2 с 8,9 млн копий, ну и на третьем — Resident Evil 6 с восемью миллионами копий.

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Самой успешной отдельной игрой Capcom остаётся Monster Hunter World: её продажи, без учёта дополнения Iceborn, составляют 17,5 миллионов копий. С дополнением Iceborne — свыше 20 миллионов копий.