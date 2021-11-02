Почему-то ожидаемо.

Вышедший в середине прошлого месяца кооперативный зомби-боевик Back 4 Blood справедливо постоянно сравнивают с дилогией Left 4 Dead: и разработчики те же, и правила похожи, и даже структура миссий до боли напоминает «Лефту». Тем интереснее было узнать, что популярность новинки постоянно снижается, в то время как популярность её «учителя» в лице Left 4 Dead 2 наоборот, растёт.

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Так, вчера пиковый «онлайн» сиквела Left 4 Dead составил без малого 35 тысяч человек, в то время как аналогичный показатель у Back 4 Blood за тот же день составил всего 24,6 тысяч человек.

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Важно понимать, что это отнюдь не смертный приговор для Back 4 Blood. Напротив: игра отлично продавалась и несколько недель подряд удерживала верхние строчки в чартах продаж Steam, не говоря уже о довольно высоких пользовательских оценках. Разница лишь в том, что Left 4 Dead 2 уже взрослая, проверенная игра, доступная за сущие копейки, а несколько лет назад и вовсе розданная Valve бесплатно всем желающим в качестве рождественского подарка. Здесь остаётся только ждать: вспомнит ли кто-то про Back 4 Blood через двенадцать лет или же проект отправится в забвение гораздо раньше. И зависит это исключительно от разработчиков.