Мир после «короны», так сказать.

То, что после выпуска Death Stranding Хидео Кодзима и его студия Kojima Productions не сидят без дела, ясно так же, как то, что завтра будет рассвет. Над чем конкретно трудится известнейший японский геймдизайнер, впрочем, неизвестно, но теперь ясно одно: написанный около года назад сценарий нового проекта уже никогда не будет прежним. Сегодня Кодзима официально лично сообщил, что начал его переделку.

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Связано это, по словам геймдизайнера, с изменившейся обстановкой в мире, в его окружении, а также в его эмоциональном состоянии. Как следствие, Кодзима уже не может видеть себя в придуманном им год назад мире, и если не перенести сценарий «в настоящее», то он так и погибнет в зародыше.

I'm reworking a project & script I wrote almost a year ago. The world situation,my environment,emotions last year are quite different now, so I can't put myself in the same world I was thinking of then. I have to bring it to the present. If I don't, it won't become a living thing pic.twitter.com/G0ZGT5e7KT — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 2, 2021

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Завесы тайны над новым проектом мэтра данное заявление, впрочем, не приподняло. Но, возможно, речь идёт о том самом проекте-мечте Кодзимы, который представлял бы собой гигантский процедурно-генерируемый мир, полностью отличающийся от игрока к игроку. Что-то вроде Minecraft, только серьёзнее и с настоящим сюжетом.