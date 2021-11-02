Говорят, это отличный результат.

В прошлом году состоялся релиз мобильного ответвления культовой League of Legends с подзаголовком Wild Rift. С тех пор о проекте мало что слышно, но это не помешало ему стать одной из самых успешных мобильных MOBA-проектов в истории, заработав более 150 миллионов долларов за первые 370 дней продаж.

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Соответствующей статистикой поделилась аналитическая фирма App Annie, также сообщившая, что из проектов в данном жанре League of Legends Wild Rift стала второй по объёмам заработков за год. Более впечатляющие результаты в своё время показала только Honor of Kings, выручка которой достигла $150 млн за рекордные для сегмента 249 дней.

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Наибольшей популярностью League of Legends Wild Rift пользуется в Бразилии и США, тогда как самыми щедрыми в плане микротранзакций геймерами стали представители Китая и США.