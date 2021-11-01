Вот и подходит к своему логическому завершению сезон «Врата Обливиона» в The Elder Scrolls Online. Финальной частью данного сюжетного сезона стало дополнение «Мёртвые земли», сопутствующий видеоролик к которому сегодня опубликовали разработчики из ZeniMax Online.
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Дополнение с сегодняшнего дня доступно на персональных компьютерах под управлением Windows и macOS, а через две недели — 16 ноября — доберётся до консолей.
«Мёртвые земли» отправят нас в одноимённый план Обливиона — царство Князя Разрушения Мерунеса Дагона, которого поклонники The Elder Scrolls помнят по четвёртой номерной части серии. События TES Online, впрочем, разворачиваются за восемьсот лет до событий TES IV Oblivion.
Помимо новой кампании и локации, прохождение которых займёт не один десяток часов, в дополнении «Мёртвые земли» появляются новые предметы, в том числе коллекционные, дополнительные предметы мебели и достижения.