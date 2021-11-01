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Новости Software Михаил Андреев
The Elder Scrolls Online: дополнение «Мёртвые земли» уже доступно для прохождения на PC
На консолях через две недельки.
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Вот и подходит к своему логическому завершению сезон «Врата Обливиона» в The Elder Scrolls Online. Финальной частью данного сюжетного сезона стало дополнение «Мёртвые земли», сопутствующий видеоролик к которому сегодня опубликовали разработчики из ZeniMax Online.

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Дополнение с сегодняшнего дня доступно на персональных компьютерах под управлением Windows и macOS, а через две недели — 16 ноября — доберётся до консолей.

«Мёртвые земли» отправят нас в одноимённый план Обливиона — царство Князя Разрушения Мерунеса Дагона, которого поклонники The Elder Scrolls помнят по четвёртой номерной части серии. События TES Online, впрочем, разворачиваются за восемьсот лет до событий TES IV Oblivion.

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Помимо новой кампании и локации, прохождение которых займёт не один десяток часов, в дополнении «Мёртвые земли» появляются новые предметы, в том числе коллекционные, дополнительные предметы мебели и достижения.

#bethesda softworks #the elder scrolls online #zenimax online
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