Последние игры серии Battlefield не допускали размещения и продажи игровых серверов в российских датацентрах, из-за чего отечественным фанатам серии приходилось колесить по Европе и сражаться при пусть и не фатально, но всё же неприятно высоком «пинге». По всей видимости, Battlefield 2042, повествующая об очередном конфликте между Россией и США, обойдётся без российских игровых серверов. Списком государств, где будут локальные серверы, поделился датамайнер temporyal.
реклама
Немецкие серверы останутся в строю, так что средний пинг из европейской части России до них будет составлять примерно 50—70 мс. Остальные варианты для российских геймеров уже совсем неприемлемы.
Random #Battlefield 2042 Beta Client Notes:— temporyal (@temporyal) October 31, 2021
🪙 BF Premium Currency:
"You can use Premium Currency to purchase cosmetics, XP Boosters and the Battle Pass."
Portal Server Location Filter:
🇺🇸 US West
🇺🇸 US East
🇧🇷 Brazil
🇬🇧 UK
🇩🇪 Germany
🇦🇪 UAE
🇸🇬 Singapore
🇯🇵 Tokyo
🇦🇺 Sydney pic.twitter.com/ljjtLDtjfL
Поскольку датамайнер в своих «раскопках» использовал бета-версию Battlefield 2042, существует вероятность, что обнаруженная в ней информация уже устарела, и российские серверы в игре всё же появятся, пусть и не сразу. В общем, надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.
Напоминаем, что Battlefield 2042 выйдет 19 ноября. На релизе в ней будет доступно три режима: «Тотальный военный конфликт» (Захват), песочница Portal и гибрид королевской битвы и «выживача» Hazard Zone.