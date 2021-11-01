Без российских игроков, видимо, тоже обойдётся.

Последние игры серии Battlefield не допускали размещения и продажи игровых серверов в российских датацентрах, из-за чего отечественным фанатам серии приходилось колесить по Европе и сражаться при пусть и не фатально, но всё же неприятно высоком «пинге». По всей видимости, Battlefield 2042, повествующая об очередном конфликте между Россией и США, обойдётся без российских игровых серверов. Списком государств, где будут локальные серверы, поделился датамайнер temporyal.

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Немецкие серверы останутся в строю, так что средний пинг из европейской части России до них будет составлять примерно 50—70 мс. Остальные варианты для российских геймеров уже совсем неприемлемы.

Random #Battlefield 2042 Beta Client Notes:



🪙 BF Premium Currency:

"You can use Premium Currency to purchase cosmetics, XP Boosters and the Battle Pass."



Portal Server Location Filter:

🇺🇸 US West

🇺🇸 US East

🇧🇷 Brazil

🇬🇧 UK

🇩🇪 Germany

🇦🇪 UAE

🇸🇬 Singapore

🇯🇵 Tokyo

🇦🇺 Sydney pic.twitter.com/ljjtLDtjfL — temporyal (@temporyal) October 31, 2021

Поскольку датамайнер в своих «раскопках» использовал бета-версию Battlefield 2042, существует вероятность, что обнаруженная в ней информация уже устарела, и российские серверы в игре всё же появятся, пусть и не сразу. В общем, надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.

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Напоминаем, что Battlefield 2042 выйдет 19 ноября. На релизе в ней будет доступно три режима: «Тотальный военный конфликт» (Захват), песочница Portal и гибрид королевской битвы и «выживача» Hazard Zone.