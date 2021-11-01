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Новости Software Игнатий Колыско
Минцифры обяжет разработчиков отечественного ПО обеспечить совместимость с главной отечественной аппаратной платформой
Последнюю ещё нужно будет выбрать.
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Минцифры совместно с Минпромторгом собираются выбрать приоритетную микропроцессорную платформу, поддержка которой станет обязательным условием для включения российских поставщиков программного обеспечения в реестр, открывающий доступ к госзакупкам.

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Таким образом российские разработчики процессоров для попадания в реестр должны будут разработать эмулятор для обеспечения их совместимости с отечественным софтом. На эти цели правительство может выделить субсидии. Как пишет издание «Коммерсантъ», эксперты сомневаются в эффективности мер: выбор одной платформы может затормозить развитие конкурентов, а производительность ПО при использовании эмуляторов может снижаться на 90%.

Журналисты упомянутого выше издания ознакомились с протоколом состоявшегося 11 октября совещания Минцифры с участниками рынка по вопросу обеспечения совместимости российского ПО с отечественным радиоэлектронным оборудованием. Из документа следует, что Минцифры совместно с Минпромторгом введёт в перечень обязательных требований для включения в реестр радиоэлектроники «необходимость совместимости с софтом, разработанным под процессоры на архитектуре x86 (Intel) и x64 (Intel и AMD)».

Кроме того, оба ведомства должны выбрать приоритетную отечественную микропроцессорную платформу, которую будут обязаны поддерживать все российские разработчики ПО.

Совместимость может быть обеспечена при помощи эмуляторов, пояснил директор ЦКИКТ Илья Массух: «С помощью такой "прослойки", например, на процессоре "Эльбрус" можно будет запускать программы, написанные для Intel». Создание эмулятора, по оценкам господина Массуха, стоит несколько сотен миллионов рублей и может получить господдержку.

Директор по развитию бизнеса «Байкал Электроникс» Виталий Богданов убеждён, что заниматься проблемой совместимости отечественного софта с отечественными же процессорами нужно было несколько лет назад. По его словам, если ПО действительно разрабатывается в РФ и имеет все «исходники», его перевод на другую платформу не занимает много времени и не влечет значительных расходов.

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«Ключевая задача — перевести прикладное ПО с платформы Windows на Linux, на базе которой работают отечественные операционные системы», — заявил заместитель директора по маркетингу АО МЦСТ (разрабатывает процессоры «Эльбрус») Константин Трушкин.

#минцифры #отечественное по
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