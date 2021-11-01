Первый эпизод выйдет уже 7 ноября.

Разработчики из Riot Games представили заключительный трейлер сериала «Аркейн», действие которого происходит во вселенной League of Legends. Первый эпизод сериала должен выйти уже 7 ноября в 05:00 по московскому времени на Netflix (поддержка русского языка тоже заявлена).

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Действие «Аркейн» происходит на границе между двумя неразрывно связанными городами: неблагополучным Зауном и богатым Пилтовером. Самые светлые умы живут именно здесь, в «Городе прогресса» — так его называют обитатели Рунтерры. Изобретение хекстека нарушает хрупкое равновесие между Пилтовером и Зауном. Речь идёт о технологии, с помощью которой любой может контролировать магическую энергию.

Авторы также заявили, что сериал будет разделён на три части, по три серии в каждой. Первая часть будет посвящена детству двух главных героинь, Вай и Джинкс. Утверждается, что сериал является самодостаточным произведением, которое можно смотреть отдельно от игры. Там будут многосложный мир, захватывающий сюжет, моральные дилеммы для главных героев и многое другое.

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Музыку для сериала пишут Imagine Dragons и JID.