Два года назад Microsoft и Sony подписали такое же соглашение.

Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

Компания SEGA объявила о стратегическом партнёрстве с Microsoft — соответствующий материал появился на сайте компании. SEGA намерена заняться созданием масштабных игр следующего поколения с использованием технологий Azure.

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В компании уверены, что использование облачной платформы позволит быстрее адаптироваться к различным стилям работы, постоянным изменениям в инфраструктуре и, соответственно, ускорить все процессы.

Сара Бонд (Sarah Bond), старший вице-президент SEGA, считает, что творческий союз с Microsoft поможет переосмыслить методы разработки игр и системы организации на всех уровнях.

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Аналогичное соглашение о сотрудничестве было заключено между Sony и Microsoft в 2019 году.