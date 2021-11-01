Компания SEGA объявила о стратегическом партнёрстве с Microsoft — соответствующий материал появился на сайте компании. SEGA намерена заняться созданием масштабных игр следующего поколения с использованием технологий Azure.
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В компании уверены, что использование облачной платформы позволит быстрее адаптироваться к различным стилям работы, постоянным изменениям в инфраструктуре и, соответственно, ускорить все процессы.
Сара Бонд (Sarah Bond), старший вице-президент SEGA, считает, что творческий союз с Microsoft поможет переосмыслить методы разработки игр и системы организации на всех уровнях.
Аналогичное соглашение о сотрудничестве было заключено между Sony и Microsoft в 2019 году.