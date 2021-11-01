Серверы очень популярной в определённых геймерских кругах интерактивной «песочницы» Roblox три дня назад приказали долго жить, в результате чего фанаты проекта на протяжении семидесяти двух часов не знали, чем им заняться помимо решения накопившихся проблем в реальной жизни. Авария серьёзная, но сегодня её удалось устранить и ликвидировать все последствия.
реклама
Как сообщают разработчики, причиной выхода серверов из строя стала программная ошибка. Таким образом, раннее предположение о том, что системы не выдержали резкого наплыва игроков, как это часто бывает с другими проектами, не говоря уже о других, совсем безумных и конспирологических теориях, опровергнуто.
Стоит отметить, что несмотря на то, что Roblox редко появляется на страницах игровых ресурсов, а у нас на сайте в редакционных новостях так и вовсе раз в год, на деле проект очень популярный и «залипательный». Настолько, что периодически отнимает пальму первенства в своём жанре даже у бессмертного Minecraft.