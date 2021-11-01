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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ показали 12 минут геймплея Diablo Immortal за некроманта с закрытого бета-тестирования
Шутки шутками, но выглядит неплохо.
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Несмотря на то, что Diablo Immortal была представлена несколько лет назад, её полноценный релиз всё ещё весьма отдалённая перспектива, поэтому тем, у кого есть телефоны, пока приходится либо надеяться на удачу с попаданием на закрытые тестирования, либо довольствоваться просмотром чужих прохождений. Например, от издания GameSpot, зафиксировавшего 12,5-минутный геймплей Diablo Immortal за новый, представленный недавно класс некроманта.

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Как и в «больших» играх серии, некромант в Diablo Immortal — повелитель смерти, способный поднимать покойников и управлять ими, проклинать и травить соперников.

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Всего в Diablo Immortal будет доступно шесть игровых классов, включая некроманта, а сами действия проекта разворачиваются в промежутке между второй и третьей «большими» частями нетленной франшизы. Релиз, если всё будет хорошо, состоится в следующем году.

#blizzard #diablo immortal
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