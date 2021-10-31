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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Инсайдер показал интерфейс магазина Steam, адаптированный для планшетов
Наверное, и на Steam Deck он появится.
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Создатель базы данных SteamDB Павел Дюндик опубликовал скриншоты из планшетного режима Steam. Он также выдвинул предположение, что данный режим будет использоваться в портативной консоли Steam Deck.

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Итак, в представленном «планшетном» режиме страничка с игрой будет разделена на две колонки. В левой части пользователь увидит скриншоты и трейлеры, текстовое описание и даже теги.

А в правой части будут находиться вынесены кнопки покупки и запуска. Есть также предположение, что в правой части будет организован доступ к поисковым фильтрам.

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До сегодняшнего Valve никак не прокомментировала разработку «планшетного» режима Steam. На каких устройствах режим появится — тоже неизвестно.

#steam
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очень огрызочная статья, нет ни фото железа, ни нормальных конфигов. тесты крайне куцие.
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Alex Ivanov
21:56
Там еще неизвестно что вылезет с планировщиком, будет в паре с интеловским хардверным работать, или переругаются )) Может и веселуха будет, может и нет. Выйдут, глянем.
Intel Core i9-12900K до 36% быстрее в Cinebench R20 в режиме максимальной мощности Turbo Power (PL2)
Кеша
21:55
108 градусов 12900K при 4.9Ггц. Да что-то уж прям щибко холодный интересно как он живет на 5.3Ггц.
Intel Core i9-12900K прошел валидацию в CPU-Z и немного не догнал AMD Ryzen 5950X в многопотоке
Olus Cerberon
21:54
Песда потенциалу новой кваки если id также надругаются над геймплеем как в 2016 и Eternal и/или сделают гг какой нить сильной независимой типа тех шляней из QC вместо рейнджера. Вот тогда будет просто...
id Software работает над «долгожданным культовым шутером от первого лица»
Sergey Robertovich
21:50
Ничего подобного нет. Большинство сидят на 7 и 10. Винда ХР только в гос учреждениях может быть. где старые программы написанные еще под 98.
В Армении Windows XP установлена на большинстве компьютеров
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