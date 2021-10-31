Наверное, и на Steam Deck он появится.

Создатель базы данных SteamDB Павел Дюндик опубликовал скриншоты из планшетного режима Steam. Он также выдвинул предположение, что данный режим будет использоваться в портативной консоли Steam Deck.

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Итак, в представленном «планшетном» режиме страничка с игрой будет разделена на две колонки. В левой части пользователь увидит скриншоты и трейлеры, текстовое описание и даже теги.

А в правой части будут находиться вынесены кнопки покупки и запуска. Есть также предположение, что в правой части будет организован доступ к поисковым фильтрам.

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До сегодняшнего Valve никак не прокомментировала разработку «планшетного» режима Steam. На каких устройствах режим появится — тоже неизвестно.