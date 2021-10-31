Гейб, ну что ты с нами делаешь?

Игроки знают Valve по дилогии Half-Life, Left 4 Dead, Counter-Strike: GO и DOTA 2, но в стенах компании когда-то велась работа над другим проектом — Stars of Blood. Поводом для этой заметки стала публикация новых артов, но без подробностей по самому проекту.

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Напомним, разработка Stars of Blood была прекращена в 2012 году (об этом заявлял лично Гейб Ньюэлл), игра стала одной из многих «концептуальных набросков» Valve, так и не доживших до релиза.

Изначально проект позиционировался как пиратский космический экшен, но в какой-то момент что-то пошло не так и его отменили.

Скриншоты только дают понять, что Stars of Blood могла быть амбициозной игрой — аналогии с Cyberpunk 2077 напрашиваются сами собой.

Первая публикация артов по отменённому проекту Valve случилась ещё в 2012 году.

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Тогда концепт-художник Питер Кёниг опубликовал изображения у себя на сайте, на одном из набросков была надпись SOB 49, что совпадает с аббревиатурой Stars of Blood.