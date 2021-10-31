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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Age of Empires IV триумфально забралась на вершину чарта продаж в Steam на этой неделе
Этого следовало ожидать.
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Age of Empires IV уже успела стать самой успешной в плане пиковых «онлайнов» игрой данной культовой серии стратегий в реальном времени, поэтому логично было предположить, что лидерство в недельном чарте продаж в Steam будет именно за новинкой. Логика в очередной раз сработала идеально: новенькая «Эпоха Империй» заняла три места в чарте, включая первое и второе.

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В целом ситуация в чарте предсказуемая: New World хоть и увядает, но всё же закрепилась на третьем месте, зомби-боевик Back 4 Blood также не торопится вылетать из десятки, ну а на пятом месте расположилась Marvel’s Guardians of the Galaxy.

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Десятка лидеров продаж по итогам уходящей недели выглядит так:

  • Age of Empires IV;
  • Age of Empires IV (предзаказ);
  • New World;
  • Back 4 Blood;
  • Marvel’s Guardians of the Galaxy;
  • Football Manager 2022;
  • Age of Empires IV;
  • Inscryption;
  • Forza Horizon 5;
  • Valve Index VR Kit.
#steam #valve #age of empires iv
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о да, застал 478 сокет на ноутах ровербук, та еще хрень.
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senbonpetuch1337
18:35
Глупые это как раз интелбои, у которых во всём всегда AMD виновата, так как пелена на глазу. Я просто напомню, что в подобной новости интелбои кукарекали, что им старые игры не нужны.
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safus
18:35
есть на примете плата на 423 сокете, память RDRAM и проц тоже есть, если все сложится и время будет, соберу.
Ретробенчи: Pentium III vs Pentium IV - кто быстрее
Sirise
18:33
Вы утомляете свой глупостью. Вин 11 это не вин 10. Менялся планировщик и прочая внутрянка. https://www.ixbt.com/news/2021/09/09/windows-11-windows-10.html
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Ретробенчи: Pentium III vs Pentium IV - кто быстрее
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