Age of Empires IV уже успела стать самой успешной в плане пиковых «онлайнов» игрой данной культовой серии стратегий в реальном времени, поэтому логично было предположить, что лидерство в недельном чарте продаж в Steam будет именно за новинкой. Логика в очередной раз сработала идеально: новенькая «Эпоха Империй» заняла три места в чарте, включая первое и второе.
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В целом ситуация в чарте предсказуемая: New World хоть и увядает, но всё же закрепилась на третьем месте, зомби-боевик Back 4 Blood также не торопится вылетать из десятки, ну а на пятом месте расположилась Marvel’s Guardians of the Galaxy.
Десятка лидеров продаж по итогам уходящей недели выглядит так:
- Age of Empires IV;
- Age of Empires IV (предзаказ);
- New World;
- Back 4 Blood;
- Marvel’s Guardians of the Galaxy;
- Football Manager 2022;
- Age of Empires IV;
- Inscryption;
- Forza Horizon 5;
- Valve Index VR Kit.