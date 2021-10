Этого следовало ожидать.

Age of Empires IV уже успела стать самой успешной в плане пиковых «онлайнов» игрой данной культовой серии стратегий в реальном времени, поэтому логично было предположить, что лидерство в недельном чарте продаж в Steam будет именно за новинкой. Логика в очередной раз сработала идеально: новенькая «Эпоха Империй» заняла три места в чарте, включая первое и второе.

В целом ситуация в чарте предсказуемая: New World хоть и увядает, но всё же закрепилась на третьем месте, зомби-боевик Back 4 Blood также не торопится вылетать из десятки, ну а на пятом месте расположилась Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Десятка лидеров продаж по итогам уходящей недели выглядит так: