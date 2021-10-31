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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Выставка PAX South в обозримом будущем больше проводиться не будет
Причина — отсутствие роста, а тут ещё и пандемия.
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Мероприятие PAX South, проводимое с 2015 года в американском городе Сан-Антонио, больше проводиться не будет, о чём официально сообщили его организаторы. Официальных причин две: во-первых, пандемия никуда толком не отступает даже несмотря на активную вакцинацию, и во-вторых, конкретно PAX South постоянно находится в тени других PAX-мероприятий, из-за чего у него почти полностью отсутствует рост и, как следствие, теряется смысл в продолжении материальных затрат.

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Организаторы не говорят «прощайте», однако уточняют, что в обозримой перспективе вспоминать про PAX South нам уже не придётся. А что там будет за горизонтом обозримого будущего, покажет только время.

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