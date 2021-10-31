Причина — отсутствие роста, а тут ещё и пандемия.

Мероприятие PAX South, проводимое с 2015 года в американском городе Сан-Антонио, больше проводиться не будет, о чём официально сообщили его организаторы. Официальных причин две: во-первых, пандемия никуда толком не отступает даже несмотря на активную вакцинацию, и во-вторых, конкретно PAX South постоянно находится в тени других PAX-мероприятий, из-за чего у него почти полностью отсутствует рост и, как следствие, теряется смысл в продолжении материальных затрат.

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Организаторы не говорят «прощайте», однако уточняют, что в обозримой перспективе вспоминать про PAX South нам уже не придётся. А что там будет за горизонтом обозримого будущего, покажет только время.

We have made the difficult decision to bring PAX South to an end for the foreseeable future. See the full statement below: pic.twitter.com/hW8J6wBzxb — PAX (@pax) October 29, 2021