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Новости Software Игнатий Колыско
Авторы 4X-стратегии Humankind выпустят на бета-тест набор инструментов для создания модификаций
Сроки они пока не соблюдают.
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Команда разработки 4X-стратегии Humankind не смогла выпустить точно в срок набор инструментов для создания модификаций, его должны были включить в свежее обновление на этой неделе. Релиз «верстака для модеров» перенесли, решив больше времени уделить устранению багов.

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Авторы Humankind осознают, насколько важно всё сделать правильно, поэтому запросили больше времени на устранение багов и рассказали о проделанной работе. Так, в ближайшем времени набор инструментов будет выпущен, но только в стадии «беты»: множество функций и возможностей ещё не будет подключено. Например, мододелы пока не смогут модифицировать искусственный интеллект противника.

Всё управление модификациями будет организовано внутри игрового клиента. Разработчики заверили, что поиск и установка модов тоже будут происходить прямо в игре. Альтернативный вариант: оформление подписки на Mod.io — энтузиасты уже успели создать более 300 модификаций с картами, им даже помощь Amplitude Studios не понадобилась.

Но вернёмся к описанию официального набора инструментов. После его установки игрок сможет просматривать работы других пользователей в отдельном разделе, скачивать понравившееся и даже устанавливать очередь для загрузки. Будущим (или нынешним) создателям контента нужно обязательно посетить официальный блог разработчиков в Steam, где содержится немало полезной информации по правильной работе с редактором модификаций.

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Стратегия Humankind поступила в продажу 17 августа текущего года, у проекта на данный момент явно сложные взаимоотношения с заинтересованной публикой. Так, в Steam есть только 68% рейтинга на основании почти 12 тысяч рецензий.

#humankind #amplitude studios
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