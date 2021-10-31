Несмотря на всеобщее помешательство на фоне Fortnite, конкретно в Китае данная игра не пользуется даже горстью мировой популярности. Кроме того, специально для Китая с его жёсткими законами в области цензуры видеоигр Epic Games выпустила особую версию своей королевской битвы, где изменены многие аспекты игры, включая злободневные микротранзакции и даже правила проведения матчей. По всей видимости, Epic Games осознала, что вкладываемые в отдельную китайскую версию Fortnite ресурсы себя не оправдывают, поэтому решила полностью закрыть проект в Поднебесной.
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Об этом сообщают внимательные пользователи Twitter, заметившие соответствующее уведомление от разработчиков. В нём уточняется, что с 1 ноября в китайской версии Fortnite прекратится регистрация новых пользователей, а ещё две недели спустя — 15 ноября — будут закрыты игровые серверы.
Fortnite China is shutting down November 15th @ 11 AM CT— iFireMonkey (@iFireMonkey) October 31, 2021
Spotted by @itsarkheops pic.twitter.com/exAfO7BnrL
Что касается основной, базовой Fortnite, то она постоянно развивается, получает новый контент и технические обновления. Почувствует ли Epic Games утрату от закрытия китайской версии проекта — скорее всего нет, иначе бы на такой шаг компания не пошла.