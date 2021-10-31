Не беда — там быстро родится (если ещё не) клон.

Несмотря на всеобщее помешательство на фоне Fortnite, конкретно в Китае данная игра не пользуется даже горстью мировой популярности. Кроме того, специально для Китая с его жёсткими законами в области цензуры видеоигр Epic Games выпустила особую версию своей королевской битвы, где изменены многие аспекты игры, включая злободневные микротранзакции и даже правила проведения матчей. По всей видимости, Epic Games осознала, что вкладываемые в отдельную китайскую версию Fortnite ресурсы себя не оправдывают, поэтому решила полностью закрыть проект в Поднебесной.

реклама

Об этом сообщают внимательные пользователи Twitter, заметившие соответствующее уведомление от разработчиков. В нём уточняется, что с 1 ноября в китайской версии Fortnite прекратится регистрация новых пользователей, а ещё две недели спустя — 15 ноября — будут закрыты игровые серверы.

Fortnite China is shutting down November 15th @ 11 AM CT



Spotted by @itsarkheops pic.twitter.com/exAfO7BnrL — iFireMonkey (@iFireMonkey) October 31, 2021

анонсы и реклама RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь -39 000р на MSI RTX 3080 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Что касается основной, базовой Fortnite, то она постоянно развивается, получает новый контент и технические обновления. Почувствует ли Epic Games утрату от закрытия китайской версии проекта — скорее всего нет, иначе бы на такой шаг компания не пошла.