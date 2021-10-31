На выходных популярность Age of Empires IV закономерно пошла вверх: оно и понятно — люди не загнаны в рамки работы и могут позволить себе потратить больше свободного времени на долгожданную игру. И вот, портал SteamDB, собирающий и анализирующий статистику имеющихся в Steam игр, рапортовал о том, что вчера вечером пиковый «онлайн» Age of Empires IV в сервисе цифровой дистрибуции от Valve составил 63 366 человек.
реклама
На момент написания данной заметки в Age of Empires IV одновременно играли 53 348 человек, и не исключено, что вечером рекорд будет вновь побит. Ни одна другая часть серии даже близко похвастать столь впечатляющим результатом не может. Важно также помнить, что помимо Steam новая часть легендарной серии стратегий в реальном времени также распространяется в Microsoft Store и доступна по подписке Xbox Game Pass. Так что реальные, общие показатели «онлайна» Age of Empires IV известны только издателю, который делиться ими пока не торопится.
Релиз Age of Empires IV состоялся в четверг, 28 октября. Игра получила очень высокие пользовательские оценки: игроки хвалят возвращение серии в привычный средневековый сеттинг и интересные геймплейные решения. Недовольство в основном касается сильно устаревшей графики и малому количеству доступного на релизе контента, особенно, в сравнении с Age of Empires II Definitive/HD Edition.