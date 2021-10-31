Второе место даже близко не подбирается.

На выходных популярность Age of Empires IV закономерно пошла вверх: оно и понятно — люди не загнаны в рамки работы и могут позволить себе потратить больше свободного времени на долгожданную игру. И вот, портал SteamDB, собирающий и анализирующий статистику имеющихся в Steam игр, рапортовал о том, что вчера вечером пиковый «онлайн» Age of Empires IV в сервисе цифровой дистрибуции от Valve составил 63 366 человек.

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На момент написания данной заметки в Age of Empires IV одновременно играли 53 348 человек, и не исключено, что вечером рекорд будет вновь побит. Ни одна другая часть серии даже близко похвастать столь впечатляющим результатом не может. Важно также помнить, что помимо Steam новая часть легендарной серии стратегий в реальном времени также распространяется в Microsoft Store и доступна по подписке Xbox Game Pass. Так что реальные, общие показатели «онлайна» Age of Empires IV известны только издателю, который делиться ими пока не торопится.

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Релиз Age of Empires IV состоялся в четверг, 28 октября. Игра получила очень высокие пользовательские оценки: игроки хвалят возвращение серии в привычный средневековый сеттинг и интересные геймплейные решения. Недовольство в основном касается сильно устаревшей графики и малому количеству доступного на релизе контента, особенно, в сравнении с Age of Empires II Definitive/HD Edition.