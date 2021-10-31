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Новости Software Игнатий Колыско
Super People, ещё одна «королевская битва», отправляется на закрытое тестирование
Слишком популярный жанр.
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Разработчики из южнокрейской компании Wonder People совместно с Oscar Mike Studio недавно представии свою дебютную игру — Super People, королевскую битву с ураганным геймплеем и технологичной картинкой. Данная заметка посвящена открытию регистрации на участие в первом закрытом бета-тестировании.

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Разработчики собираются представить в первой сборке для тестирования регион Остров Сфер и двенадцать игровых классов с умениями и уникальным набором способностей. Игрокам в Super People нужно будет выяснять друг с другом отношения и попытаться выжить от надвигающейся снежной метели.

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В остальном же мы имеем дело с классическим представтелем хорошо знакомого жанра. Герои воюют, собирают предметы на большой карте, улучшают оружие, прокачивают свои способности и в какой-то момент применяют ультимативный приём. Даты релиза финальной версии пока нет, но можно посмотреть специальный трейлер.

#oscar mike studio #super people #wonder people
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Motor Head
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misterYoda
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ark-bak
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Bamboliny
01:56
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Эдгар Кот
01:54
Ну ты разницы не заметил, по факту она есть. Пропускная способность так то решает. И с 256бит шиной выше условных 60мхс карты не уедут. На 192 на 3060 почему то дела хуже обстоят, так в чем же дело то...
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VRoman
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Motor Head
01:46
Предполагается, что сборкой будут заниматься продвинутые пользователи ))) Лего для игродаунят , если рукожоп то это фиаско )))
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DenL
01:39
Кто-то в школе не учился? Разница между 7492 и 10180 - 26,5%, если речь о понижении.
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