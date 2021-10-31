Слишком популярный жанр.

Разработчики из южнокрейской компании Wonder People совместно с Oscar Mike Studio недавно представии свою дебютную игру — Super People, королевскую битву с ураганным геймплеем и технологичной картинкой. Данная заметка посвящена открытию регистрации на участие в первом закрытом бета-тестировании.

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Разработчики собираются представить в первой сборке для тестирования регион Остров Сфер и двенадцать игровых классов с умениями и уникальным набором способностей. Игрокам в Super People нужно будет выяснять друг с другом отношения и попытаться выжить от надвигающейся снежной метели.

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В остальном же мы имеем дело с классическим представтелем хорошо знакомого жанра. Герои воюют, собирают предметы на большой карте, улучшают оружие, прокачивают свои способности и в какой-то момент применяют ультимативный приём. Даты релиза финальной версии пока нет, но можно посмотреть специальный трейлер.