Подготовлен проект соответствующего закона.

Директор федеральной службы безопасности России Александр Бортников хочет расширить права сотрудников ФСБ и предоставить им возможность запрашивать информацию у криптовалютных операторов. Соответствующий проект закона, предоставляющий такие права, опубликован на портале нормативно-правовых актов.

реклама

В документе оговаривается, что отправление запроса операторам информационных систем, занимающихся выпуском цифровых финансовых активов, можно будет только при определённых условиях. Главная причина, по которой может произвестись запрос, — проведение проверки, организованной с целью противодействия коррупции.

В пояснительной записке указывается следующее: «‎с 1 января 2021 года цифровые финансовые активы являются имуществом, сведения о котором, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 “О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, подлежат отражению в справках о доходах.

‎В этой связи, при осуществлении антикоррупционных проверок, должностные лица федеральных органов исполнительной власти наделены полномочиями по направлению запросов операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов».

анонсы и реклама RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь -39 000р на MSI RTX 3080 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Первые декларации с отчётами по владении криптовалютой нужно будет подать уже в апреле 2022 года.