Директор федеральной службы безопасности России Александр Бортников хочет расширить права сотрудников ФСБ и предоставить им возможность запрашивать информацию у криптовалютных операторов. Соответствующий проект закона, предоставляющий такие права, опубликован на портале нормативно-правовых актов.
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В документе оговаривается, что отправление запроса операторам информационных систем, занимающихся выпуском цифровых финансовых активов, можно будет только при определённых условиях. Главная причина, по которой может произвестись запрос, — проведение проверки, организованной с целью противодействия коррупции.
В пояснительной записке указывается следующее: «с 1 января 2021 года цифровые финансовые активы являются имуществом, сведения о котором, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 “О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, подлежат отражению в справках о доходах.
В этой связи, при осуществлении антикоррупционных проверок, должностные лица федеральных органов исполнительной власти наделены полномочиями по направлению запросов операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов».
Первые декларации с отчётами по владении криптовалютой нужно будет подать уже в апреле 2022 года.