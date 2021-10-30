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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
ФСБ заинтересована в получении доступа к информации по сделкам в криптовалюте
Подготовлен проект соответствующего закона.
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Директор федеральной службы безопасности России Александр Бортников хочет расширить права сотрудников ФСБ и предоставить им возможность запрашивать информацию у криптовалютных операторов. Соответствующий проект закона, предоставляющий такие права, опубликован на портале нормативно-правовых актов.

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В документе оговаривается, что отправление запроса операторам информационных систем, занимающихся выпуском цифровых финансовых активов, можно будет только при определённых условиях. Главная причина, по которой может произвестись запрос, — проведение проверки, организованной с целью противодействия коррупции.

В пояснительной записке указывается следующее: «‎с 1 января 2021 года цифровые финансовые активы являются имуществом, сведения о котором, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 “О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, подлежат отражению в справках о доходах.

‎В этой связи, при осуществлении антикоррупционных проверок, должностные лица федеральных органов исполнительной власти наделены полномочиями по направлению запросов операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов».

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Первые декларации с отчётами по владении криптовалютой нужно будет подать уже в апреле 2022 года.

#криптовалюта #закон #фсб рф
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asv1
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Испоганили дум, теперь пора за кваку браться.
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