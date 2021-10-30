На это игре потребовалось полтора года.

Разработчики из студии Saber Interactive с непередаваемым чувством гордости сообщили о том, что число пользователей, сыгравших в их симулятор бездорожья SnowRunner, достигло «круглой» отметки в пять миллионов человек. На достижение этого результата проекту потребовалось около полутора лет — релиз SnowRunner состоялся в конце апреля прошлого года.

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Важно, впрочем, понимать, что количество сыгравших пользователей в данном случае не равно количеству проданных копий SnowRunner: игра также распространяется по подписке Xbox Game Pass, который так или иначе, но всё же «накручивает» статистику.

5 million players have now plunged into SnowRunner’s wilderness!



Thank you all! 💛 pic.twitter.com/xGZcMCTzxz — SnowRunner (@PlaySnowRunner) October 29, 2021

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Между тем SnowRunner стабильно поддерживается разработчиками: в прошлом месяце, например, авторы выпустили крупное обновление, добавившее в игру регион Ростовской области, где нам также предложили хорошенько помесить грязь на вездеходах и мощных грузовиках.