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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В атмосферный симулятор бездорожья SnowRunner сыграли уже свыше пяти миллионов человек
На это игре потребовалось полтора года.
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Разработчики из студии Saber Interactive с непередаваемым чувством гордости сообщили о том, что число пользователей, сыгравших в их симулятор бездорожья SnowRunner, достигло «круглой» отметки в пять миллионов человек. На достижение этого результата проекту потребовалось около полутора лет — релиз SnowRunner состоялся в конце апреля прошлого года.

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Важно, впрочем, понимать, что количество сыгравших пользователей в данном случае не равно количеству проданных копий SnowRunner: игра также распространяется по подписке Xbox Game Pass, который так или иначе, но всё же «накручивает» статистику.

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Между тем SnowRunner стабильно поддерживается разработчиками: в прошлом месяце, например, авторы выпустили крупное обновление, добавившее в игру регион Ростовской области, где нам также предложили хорошенько помесить грязь на вездеходах и мощных грузовиках.

#saber interactive #snowrunner #focus entertainment
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