Разработчики из студии Saber Interactive с непередаваемым чувством гордости сообщили о том, что число пользователей, сыгравших в их симулятор бездорожья SnowRunner, достигло «круглой» отметки в пять миллионов человек. На достижение этого результата проекту потребовалось около полутора лет — релиз SnowRunner состоялся в конце апреля прошлого года.
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Важно, впрочем, понимать, что количество сыгравших пользователей в данном случае не равно количеству проданных копий SnowRunner: игра также распространяется по подписке Xbox Game Pass, который так или иначе, но всё же «накручивает» статистику.
5 million players have now plunged into SnowRunner’s wilderness!— SnowRunner (@PlaySnowRunner) October 29, 2021
Thank you all! 💛 pic.twitter.com/xGZcMCTzxz
Между тем SnowRunner стабильно поддерживается разработчиками: в прошлом месяце, например, авторы выпустили крупное обновление, добавившее в игру регион Ростовской области, где нам также предложили хорошенько помесить грязь на вездеходах и мощных грузовиках.