«Фопесы» возрастут там, где сейчас с ними проблемы.

Вышедшее в сентябре самостоятельное расширение «Трудоград» для Atom RPG в целом осталось без серьёзных нареканий со стороны геймеров, о чём наглядно свидетельствует 91-процентный пользовательский рейтинг проекта в Steam, однако некоторые недоработки у него всё же имеются, и разработчики из AtomTeam вовсю занимаются их исправлением. В частности, вчера вечером авторы поделились планами на грядущее запланированное к выходу в декабре обновление «Трудограда».

реклама

Основным пунктом нововведений станет повышение оптимизации. Как пишут сами разработчики, Atom RPG Trudograd будет выдавать больше FPS и начнёт быстрее загружаться на устройствах, на которых сейчас с этим наблюдаются проблемы.

Остальные пункты уже мелкие и незначительные, особенно в сравнении с указанным выше. Так, обещают добавить новую функциональность сравнения предметов одного типа, добавить расширенные возможности игрового лога, ввести «облачные» сохранения как в оригинальной Atom RPG, возможность загружать собственные портреты для персонажа, расширенные настройки графики и прочее.

анонсы и реклама RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь -39 000р на MSI RTX 3080 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Наконец, обещают ввести в игру новый чисто геймплейный контент. Ожидайте новых персонажей, новый бункер, новые случайные встречи и дополнительные опции для Специальной Брони.