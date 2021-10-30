Вышедшее в сентябре самостоятельное расширение «Трудоград» для Atom RPG в целом осталось без серьёзных нареканий со стороны геймеров, о чём наглядно свидетельствует 91-процентный пользовательский рейтинг проекта в Steam, однако некоторые недоработки у него всё же имеются, и разработчики из AtomTeam вовсю занимаются их исправлением. В частности, вчера вечером авторы поделились планами на грядущее запланированное к выходу в декабре обновление «Трудограда».
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Основным пунктом нововведений станет повышение оптимизации. Как пишут сами разработчики, Atom RPG Trudograd будет выдавать больше FPS и начнёт быстрее загружаться на устройствах, на которых сейчас с этим наблюдаются проблемы.
Остальные пункты уже мелкие и незначительные, особенно в сравнении с указанным выше. Так, обещают добавить новую функциональность сравнения предметов одного типа, добавить расширенные возможности игрового лога, ввести «облачные» сохранения как в оригинальной Atom RPG, возможность загружать собственные портреты для персонажа, расширенные настройки графики и прочее.
Наконец, обещают ввести в игру новый чисто геймплейный контент. Ожидайте новых персонажей, новый бункер, новые случайные встречи и дополнительные опции для Специальной Брони.