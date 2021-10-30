Прошло всего полторы недели

В прошлый вторник на прилавках сервисов цифровой дистрибуции появился самобытный проект в жанре хоррора Inscryption. Игра была обласкана профессиональными игровыми обозревателями, а следом за ними — простыми игроками, средний рейтинг от которых составил умопомрачительные 95 %. Но оценки оценками, а что там с продажами? И с ними тоже всё хорошо: как сообщили разработчики, спустя полторы недели после старта продаж Inscryption разошлась тиражом, превысившим 250 тысяч экземпляров.

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Inscryption представляет собой на удивление удачную смесь карточного «баттлера», хоррора, роглайка и приключенческого проекта. Поскольку в современных играх большую роль играет грамотное смешение различных жанров в нужных пропорциях, то можно сделать вывод о том, что разработчики Inscryption «нахимичили» на славу.

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Несмотря на свою юность в плане даты релиза, в настоящее время Inscryption уже участвует в хеллоуинской распродаже в Steam. Скидка, правда, совершенно символическая — всего 10 % — но и это лишний раз демонстрирует тёплое отношение авторов к своему проекту и его аудитории.