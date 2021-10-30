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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глава Росфинмониторинга сообщил Путину, что через видеоигры может финансироваться терроризм
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Пока специальные службы с успехом, достойным уважения, истребляют террористов, что называется, на земле, их соратники по чёрному делу перебираются в виртуальное пространство. О том, что компьютерные игры стали использовать в качестве новой схемы финансирования терроризма, на встрече с Владимиром Путиным сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.

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По словам Чиханчина, террористы стали использовать новый способ оплаты — посредством внутриигровой валюты. Речь в основном идёт о молодых террористах-одиночках и молодёжных террористических движениях, оснащённых современным инструментарием для финансовых операций. Глава Росфинмониторинга назвал происходящее серьёзной проблемой. Сейчас ведомство совместно с ФСБ занимается построением модели поведения террориста.

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Какие конкретно для этого используются игры, глава Росфинмониторинга не уточнил.

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DenebCore
01:48
Особенно электролиты. А пухнут просто так, от времени. В коробке лежали несколько новых электролитических конденсаторов, через пять лет все распухли.
Конденсаторы SMD - керамическое зло, бомба замедленного действия
Alex
01:47
старые маразматики
Глава Росфинмониторинга сообщил Путину, что через видеоигры может финансироваться терроризм
REY_B_
01:45
Делать всё через.... Здесь мы точно в тройке лидеров.
Глава Росфинмониторинга сообщил Путину, что через видеоигры может финансироваться терроризм
Алексей Белявский
01:45
да да да убеждайте себя дальше 11900k даже в кривом киберпанке на 10% быстрее чем 5950x , вас в гугле забанили ? что вы такую хероту пишите)) тесты в открытом доступе лежат посмотрите на досуге просве...
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REY_B_
01:45
Зачем так сложно? - Есть же "мыслепреступления". Доказываются легко, осталось лишь соответствующий закон принять.
Глава Росфинмониторинга сообщил Путину, что через видеоигры может финансироваться терроризм
N1ghtwish
01:44
Не те страны называют Гейропой.
Глава Росфинмониторинга сообщил Путину, что через видеоигры может финансироваться терроризм
DenebCore
01:43
Блоки питания хорошие стоят. Проводка тем более.
Конденсаторы SMD - керамическое зло, бомба замедленного действия
misterYoda
01:43
Потрачено
Глава Росфинмониторинга сообщил Путину, что через видеоигры может финансироваться терроризм
misterYoda
01:42
Будешь пять лет читать его статьи о финансе, пока он диплом не получит?
Что такое инфляция и причины обесценивания денег
Николай Басенко
01:38
единственное место где 11900 догоняет 5950х это потребление, 1ядро интеловское кочегарит как 2 амдшных
Intel тестировала Ryzen 9 5950X на версии Windows 11, снижающей производительность процессоров AMD
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