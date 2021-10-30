Пока специальные службы с успехом, достойным уважения, истребляют террористов, что называется, на земле, их соратники по чёрному делу перебираются в виртуальное пространство. О том, что компьютерные игры стали использовать в качестве новой схемы финансирования терроризма, на встрече с Владимиром Путиным сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.
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По словам Чиханчина, террористы стали использовать новый способ оплаты — посредством внутриигровой валюты. Речь в основном идёт о молодых террористах-одиночках и молодёжных террористических движениях, оснащённых современным инструментарием для финансовых операций. Глава Росфинмониторинга назвал происходящее серьёзной проблемой. Сейчас ведомство совместно с ФСБ занимается построением модели поведения террориста.
Какие конкретно для этого используются игры, глава Росфинмониторинга не уточнил.