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Новости Software Игнатий Колыско
Riot Games показала нового агента Valorant — прыткого убийцу с винтовкой, телепортом и манерами
Дата запуска нового боевого пропуска тоже объявлена.
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Riot Games поделилась подробностями грядущего сезона в онлайн-шутере Valorant, рассказала про очередной боевой пропуск и представила нового агента — полный набор игры-сервиса.

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С выходом третьего акта эпизода «Отражение» в игре появится новый персонаж — Chamber. Он должен появиться в игре с 16 ноября, тогда же в релиз попадёт патч 3.10. Новым героем Valorant стал талантливый оружейный конструктор родом из Франции, которого разработчики прозвали «джентльменом-убийцей». Герой умеет устранять врагов издалека, орудовать тяжёлым пистолетом и раздавать «хэдшоты» из точной снайперской винтовки.

Основные способности Chamber выглядят следующим образом:

  • Headhunter — агент берёт в руки тяжёлый пистолет.
  • Trademark — размещение ловушки, которая распознаёт видимых врагов. Если в зоне действия появляется противник, то ловушка после небольшого отсчёта создаёт вокруг себя замедляющее поле.
  • Rendezvous — агент выставляет два маячка на карте, к которым можно будет быстро перемечаться (телепортироваться). У каждого из этих маячков есть собственный радиус действия, поэтому «кошмарить» врагов, гоняя их по всей карте не получится.
  • Tour de Force — ультимативная способность. Наш оружейшик призывает мощную снайперскую винтовку, убивающую врагов одним выстрелом. После гибели врага активируется замедляющее поле.

В отдельном сообщении на сайте разработчики Valorant напомнили, что старт боевого пропуска для третьего акта намечен на 2 ноября. Как мы уже знаем, Riot Games не успела к этой дате подготовить выход Chamber на основные серверы, за что и извинилась перед фанатами.

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Поближе познакомиться с Chamber можно с помощью нового трейлера.

#riot games #valorant
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