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Новости Software Игнатий Колыско
Adobe обновила программный пакет Creative Cloud
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Компания Adobe сообщила о выходе крупного обновления для пакета Creative Cloud, содержащего в себе программы для работы с фотографиями, разработки дизайна, создания веб-контента, монтажа видеороликов и прочих специфических задач. Всего в Adobe Creative Cloud сейчас числится несколько десятков программ, большинство названий будет вам знакомо: Acrobat DC, Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro и другие.

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В новой версии Adobe Creative Cloud припасено немало изменений практически для каждого программного продукта. Так, например, новый плагин Workfront для Photoshop упрощает командную работу над проектами — Adobe сейчас активно развивает эту тему на примере той же веб-версии графического редактора. Photoshop получил три «умных» нейрофильтра (версия для ПК) и поддержку файлов Camera Raw (версия для iPad).

Для After Effects включена поддержка технологии Body Tracker, которая позволяет превратить движения человека на видео в анимацию. Новая версия программы может похвастаться функцией ускоренного предварительного просмотра и рендеринга с многокадровым режимом. Наконец, для After Effects заявлена поддержка облачного сервиса Frame.io — он, по аналогии с Workfront, упрощает совместную работу над проектами.

Разработчики заверили, что новая версия программного пакета Creative Cloud получила расширенные возможности по работе с 3D-контентом, а Lightroom и Lightroom Classic оснастили новыми возможностями по создания масок с помощью ИИ. С полным списком изменений можно ознакомиться на отдельной страничке официального сайта Adobe.

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Обновления для приложений в рамках пакета Creative Cloud уже доступны для скачивания всем подписчикам на персональных компьютерах, актуальные версии мобильных версий программ тоже доступны для установки через App Store и Google Play.

#обновление #adobe #photoshop #after effects #creative cloud
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