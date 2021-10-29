Спойлер: ничего особо интересного.

Уже через каких-то неполных две недели мы будем отмечать десятилетие со дня выхода крайней (не хотелось бы говорить «последней»), пятой части серии The Elder Scrolls. По случаю юбилея Bethesda подготовила для проекта соответствующее издание, в состав которого войдёт полная версия The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition вкупе с сотнями элементов контента из «Клуба творчества».

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На бумаге мы об этом знаем уже давно, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть, поэтому сегодня Bethesda опубликовала соответствующий видеоролик, в котором наглядно демонстрирует включённые в состав Skyrim Anniversary Edition нововведения.

Итак, в состав юбилейного издания войдёт фанатское дополнение «Святые и соблазнительницы», включающее в себя целую новую сюжетную линию, а также новые виды артефактов, предметов, алхимических ингредиентов, доспехов и противников. Также в Anniversary Edition включат изначально вышедший ещё в 2017 году режим выживания, в рамках которого игрокам нужно питаться, согреваться и хорошенько высыпаться — попросту говоря, то, что было «вырезано» из оригинального Skyrim. Наконец, появится геймплейная механика рыбалки. Пойманную рыбу можно либо приготовить и съесть, либо пустить в аквариум для коллекции.

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В продаже с 11 ноября на всех актуальных платформах. Все владельцы Skyrim Special Edition получат обновление до «юбилейного» издания бесплатно.