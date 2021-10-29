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Новости Software Игнатий Колыско
Минцифры запустит платформу для мониторинга фишинговых сайтов
Для создания такой системы выделяет 132 миллиона рублей.
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Минцифры собирается запустить платформу для мониторинга фишинговых сайтов, которая будет собирать данные приложений и почтовых сервисов. Журналисты издания «Коммерсантъ» выяснили, что на данный проект министерство планирует потратить 132 миллиона рублей, а запуск платформы намечен на середину будущего года.

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Эксперты убеждены, что система вряд ли будет эффективной, поскольку по сути будет представлять собой базу поддельных ресурсов.

Тендер на создание системы для мониторинга фишинговых сайтов был обнаружен на едином портале госзакупок. Минцифры планирует выбрать подрядчика уже 17 ноября, стартовая цена — 132 миллиона рублей. В техзадании также указано, что подрядчик должен обеспечить разработку системы до 1 июня 2022 года.

В документах также прописано, что для сбора информации о фишинговых сайтах и утечках персональных данных будет сканироваться трафик в сетях связи. Здесь особенно может пригодиться новое оборудование Роскомнадзора — технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).

В пресс-службе Минцифры уточнили, что пока ведомство пока не собирается использовать ТСПУ в борьбе с фишинговыми сайтами. Для поиска поддельных сайтов планируется также организовать сбор данных из клиентских приложений и с почтовых сервисов, а также информацию из зарубежных источников.

В описании к тендеру также указывается, что подрядчик должен:

  • предложить методы борьбы и меры по совершенствованию законодательства для выявления и предотвращения фишинговых атак;
  • собственно, разработать нужное программное обеспечение;
  • протестировать готовый продукт и передать Минцифры.

Далее министерство проведет аттестацию системы в соответствии с требованиями ФСТЭК о защите конфиденциальной информации от несанкционированного доступа. Представители Минцифры посчитали нужным особо подчеркнуть, что мошенники используют фишинговые сайты для кражи данных, и информация о выявленных нарушениях будет доступна правоохранительным органам и другим ведомствам.

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Руководитель департамента исследований T.Hunter Игорь Бедеров считает, что создание надежного инструмента в борьбе с фишингом может стоить от 1,5 миллиардов рублей. Он полагает, что антифишинговая система Минцифры будет оперировать данными интернет-трафика, что позволит идентифицировать анонимных пользователей сайтов, соцсетей, мессенджеров или даркнета. По мнению эксперта, этими данными могут пользоваться правоохранительные органы и не только по делам, связанным с распространением фишинга.

#минцифры #фишинг #тендер
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