России в списке стран-участниц пока нет.

Компания Blizzard открыла доступ к закрытому бета-тестированию мобильной Diablo Immortal нескольким тысячам человек из Канады, Австралии, Китая, Японии и Южной Кореи. Как видим, России в списке пока нет.

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В рамках тестирования разработчики предоставят игрокам возможность опробовать в деле следующий контент: класс «Некромант», рейтинговые таблицы для PvP-режима, PvE-рейды для восьми игроков, испытания Бессмертного (30 игроков пытаются одолеть одного в битве Цикла раздора) и предметы из уникальных комплектов с бонусами.

Авторы заявили, что уже сейчас Diablo Immortal может похвастаться поддержкой контроллеров Xbox One, Series X|S, Elite Series 2, Xbox Adaptive, Sony Dualshock 4 и Razer Kishi. Игроки смогут также оценить обновлённую система поручений, подземелий и древних порталов с увеличенным количеством наград. Blizzard планирует проводить закрытый бета-тест на протяжении трёх месяцев.

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Напомним, Diablo Immortal была анонсирована в рамках церемонии открытия BlizzCon 2018 и сразу же столкнулась с волной «хейта» от поклонников серии. В августе 2021 года релиз проекта перенесли на вторую половину 2022-го года.