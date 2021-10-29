Слово «мобилизация» обретает иной, подчас не менее негативный смысл.

Нравится нам это или нет, но мобильные игры стремительно вытесняют иные формы видеоигровых развлечений, особенно в развивающихся и по совместительству самых густонаселённых азиатских государствах вроде Китая и Индии. Поскольку на мобильные видеоигры существует огромный спрос, его, по базовому закону экономики, с которым каждый знаком чуть ли не с пятого класса, надо удовлетворять равным предложением.

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И вот, Activision объявила о расширении своего мобильного подразделения за счёт покупки коллектива Digital Legends, известного работой над «портативными» шутерами The Respawnables и Afterpulse. Если эти названия вам ни о чём не говорят — не удивляйтесь; мы в редакции точно в таком же положении.

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Как бы то ни было, Activision считает Digital Legends достаточно опытной и профессиональной студией, чтобы доверить ей производство новой мобильной игры во франшизе Call of Duty. Подробностей пока нет; скорее всего, производство пока находится на зачаточных стадиях.