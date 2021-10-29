Компания Google в скором времени выпустит Android 12L – мобильную платформу, оптимизированную для устройств с большими устройствами. Производитель утверждает, что ОС подойдёт для установки на планшеты, складные смартфоны, «хромбуки» и другие подобные устройства.
реклама
В Google заявляют, что Android 12L можно использовать и в связке со смартфонами, но оболочка системы лучше адаптирована именно для больших экранов. К тому же, L-версия по набору заложенных характеристик ничем не отличается от обычной версии — речь идёт лишь о наличии некоторых специфических функций.
Первая превью-версия Android 12L доступна для изучения через официальный эмулятор Google Android, чуть позже Google покажет работу системы на подготовленном планшете Lenovo P12 Pro.
Как и было сказано, Android 12L имеет иные элементы интерфейса для больших экранов. Система оснащена встроенным алгоритмом автоформатирования окон приложения. У пользователя также появится возможность одновременно просматривать меню быстрого доступа и уведомлений. Возможность вывести на экран большое количества окон и уведомлений — ключевое визуальное отличие оболочки L-версии от обычной. Базовый вариант Android 12L отличается изменённым режимом многозадачности, экраном блокировки с двумя столбцами и другими визуальными «красивостями» для больших экранов.
Первая бета-версия Android 12L появится в декабре, полноценный релиз должен состояться в начале будущего года.