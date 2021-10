А до тех пор в игре будут проходить «поминальные» мероприятия.

В настоящее время фанаты Call of Duty Warzone резвятся на поле боя «Верданск». Да, с выходом Call of Duty Black Ops Cold War оно преобразилось, вернувшись назад во времени, но в целом это старый Верданск, который многим уже приелся. Разработчики сей факт прекрасно понимают, поэтому параллельно с анонсом Call of Duty Vanguard пообещали, что вскоре после релиза новинки изъезженное поле боя из Warzone будет заменено на новую тихоокеанскую локацию. И вот, сегодня стало известно, когда конкретно это произойдёт.



Новую карту нарекли «Кальдера», и её релиз в Call of Duty Warzone назначен на 3 декабря (2 декабря для обладателей Vanguard). За день до этого Call of Duty Warzone получит постфикс Pacific, а ещё за два дня до этого в игре пройдут «поминальные» мероприятия, в рамках которых игрокам предложат проститься со старым добрым Верданском, который в игру уже, скорее всего, никогда не вернётся.

Напоминаем, что Call of Duty Vanguard запланирована к выходу 5 ноября.