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Новости Software Игнатий Колыско
Авторы Apex Legends рассказали об умениях новой легенды Эш
Ждём наступления 2 ноября.
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Компания Electronic Arts совместно с Respawn Entertainment подробнее рассказали об Эш — новой легенде Apex Legends, которая появится с наступлением сезона «Побег». В очередной раз напомним, что речь идёт о симулякре женщины, некогда известной как доктор Эшли Рид.

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Любители здешнего «лора» должны знать, что ранее Эш появлялась в игре на правах смотрительницы арен. А теперь симулякр поставил перед собой задачу устранить все слабости, которые сдерживали её в человеческом обличии.

Перейдём к описанию умений новой легенды.

  • Приговор — смерть (пассивное умение). После устранения противника Эш сможет увидеть ящики смерти на карте, что позволит ей определить направление, с которого стоит ждать угрозу. При приближении к ящику Эш сможет ударить его ножом, чтобы узнать, где находятся враги в данный момент.
  • Дуговые оковы (тактическое умение). Героиня бросает вращающуюся ловушку, которая на короткий период времени связывает первого попавшегося в нее противника и наносит ему урон. Если ловушка столкнется с поверхностью, то продолжит действовать еще несколько секунд.
  • Фазовый разрыв (спецумение). Эш использует свой меч, чтобы открыть односторонний портал в направлении цели. После открытия портала Эш немедленно прыгает в него. За ней смогут последовать союзники и противники.

Эш — девятнадцатая по счёту легенда в Apex Legends, она должна появиться в игре уже 2 ноября.

Также в сезоне «Побег» появится новый боевой пропуск с эксклюзивными обликами и наградамы, открываемыми по мере прогресса и за выполнение особых испытаний. Одновременно со стартом сезона 2 ноября игроков ждёт и новый рейтинговый сезон.

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Обновление будет доступно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК в Origin и Steam.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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