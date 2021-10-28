Разработчики из FYQD-Studio объявили дату релиза Bright Memory: Infinite в цифровых магазинах Steam и GOG. Случиться это должно 11 ноября, параллельно с объявлением даты релиза авторы обнародовали технические подробности проекта и пообещали представить в начале следующего месяца 15-минутное геймплейное видео.
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По технической части Bright Memory: Infinite появилась следующая информация:
- поддержка контроллеров Xbox;
- поддержка технологии трассировки лучей;
- поддержка технологии сглаживания TAA нового поколения;
- поддержка ультрашироких дисплеев с соотношением сторон 21:9;
- поддержка технологий NVIDIA DLSS и Reflex.
Оценить проделанную сотрудниками FYQD-Studio работу можно в новом релизном трейлере (только 2 минуты с небольшим).
Наконец, к этой заметке ещё прикреплены скриншоты с увеличением по клику. Напомним, владельцы оригинальной игры в Steam получат Bright Memory: Infinite совершенно бесплатно.