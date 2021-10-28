И скриншоты новые есть. Красивые.

Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

Разработчики из FYQD-Studio объявили дату релиза Bright Memory: Infinite в цифровых магазинах Steam и GOG. Случиться это должно 11 ноября, параллельно с объявлением даты релиза авторы обнародовали технические подробности проекта и пообещали представить в начале следующего месяца 15-минутное геймплейное видео.

реклама

По технической части Bright Memory: Infinite появилась следующая информация:

поддержка контроллеров Xbox;

поддержка технологии трассировки лучей;

поддержка технологии сглаживания TAA нового поколения;

поддержка ультрашироких дисплеев с соотношением сторон 21:9;

поддержка технологий NVIDIA DLSS и Reflex.

Оценить проделанную сотрудниками FYQD-Studio работу можно в новом релизном трейлере (только 2 минуты с небольшим).

анонсы и реклама RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь -39 000р на MSI RTX 3080 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Наконец, к этой заметке ещё прикреплены скриншоты с увеличением по клику. Напомним, владельцы оригинальной игры в Steam получат Bright Memory: Infinite совершенно бесплатно.