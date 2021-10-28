Авторы огласили точную дату.

Спустя почти два года после анонса боевика Weird West разработчики из WolfEye, состоящие из бывших сотрудников Arkane Studios, наконец-то собрались с силами и огласили точную дату его выхода. Отправиться на «Странный» Запад можно будет уже 11 января надвигающегося года.

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Как нетрудно догадаться из названия, действие Weird West разворачивается в альтернативной версии Дикого Запада с примесью фэнтези. Нам предстоит узнать, чем и как оказались связаны местные герои.

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Проект создаётся для PC и консолей прошлого поколения. На консолях поколения текущего он будет функционировать посредством обратной совместимости.