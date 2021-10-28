География боевых действий в Battlefield 2042 поражает.

Как известно, действие Battlefield 2042 будет разворачиваться практически на всех континентах, и чтобы напомнить об этом забытом по итогам однообразного бета-тестирования, разработчики из DICE опубликовали свежий геймплейный трейлер, в котором показали три новых поля боя: Renewal, Breakaway и Discarded. Географически эти локации расположены в Египте, Антарктике и в Индии соответственно, так что здесь есть, на что посмотреть, да и разнообразие впечатляет.

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Напоминаем, что релиз Battlefield 2042 назначен на 19 ноября. На старте продаж в игре будет доступно три режима — основной «Тотальный военный конфликт», а также шуточно-развлекательный Portal и «Опасная зона» (Hazard Zone) в духе Escape from Tarkov.