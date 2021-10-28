Аниме популярно, поэтому то, что ролевой аниме-боевик Tales of Arise тоже станет популярным, было предельно ожидаемо. За первую неделю проект разошёлся миллионным тиражом, а к сегодняшнему дню, спустя почти два месяца, добрался до «полуюбилейной» отметки в полтора миллиона копий. В это число входят как цифровые продажи, так и физические копии, если они сегодня кому-то до сих пор нужны.
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За прошедшее с момента релиза время Tales of Arise получила очень высокие пользовательские оценки, что косвенно свидетельствует об уровне качества проекта. За разработку отвечала Bandai Namco.
Tales of Arise доступна на всех актуальных «больших» платформах.