Релиз при этом состоялся в сентябре.

Аниме популярно, поэтому то, что ролевой аниме-боевик Tales of Arise тоже станет популярным, было предельно ожидаемо. За первую неделю проект разошёлся миллионным тиражом, а к сегодняшнему дню, спустя почти два месяца, добрался до «полуюбилейной» отметки в полтора миллиона копий. В это число входят как цифровые продажи, так и физические копии, если они сегодня кому-то до сих пор нужны.

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За прошедшее с момента релиза время Tales of Arise получила очень высокие пользовательские оценки, что косвенно свидетельствует об уровне качества проекта. За разработку отвечала Bandai Namco.

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Tales of Arise доступна на всех актуальных «больших» платформах.