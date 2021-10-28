Теперь осталось решить, что с этим делать.

Как и было обещано, сегодня на всех целевых платформах состоялся релиз аркадного симулятора экстремальных видов спорта Riders Republic от Ubisoft. Ценник стандартный — от 2 499 рублей на PC и от 4 499 рублей на консолях.

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В Riders Republic игроки смогут виртуально прокатиться на велосипедах по крутым горным склонам, полетать на вингсьюте (костюм-крыло), покататься на горных лыжах, а также подвергнуть опасности жизнь своего игрового аватара в других экстремальных видах спорта. Выбор достаточно велик, поэтому заняться здесь определённо будет чем.

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Допускается как одиночное, так и мультиплеерное прохождение.